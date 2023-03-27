الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الكتيبة 101».. حيلة الزي السيناوي وجهاز التتبع تنجح في خداع التكفيريين

الكتيبة 101
الكتيبة 101

عرضت الحلقة الخامسة من مسلسل «الكتيبة 101»، استعدادات القوات المسلحة لمواجهة العناصر الإرهابية، حيث يخطط ضابط المخابرات الحربية "خالد" آسر ياسين، مع زميله "نور"عمرو يوسف، لتنفيذ عملية نوعية والتخفي في زي "سيناوي".

وتعتمد الخطة على قيام الضابط "نور" في زي مدني، بتوصيل المؤن الغذائية لأحد شيوخ القبائل بالعريش، مع وضع جهاز تتبع داخل السيارة لتتبع العناصر التكفيرية التي ستستوقفها.

وتنجح الخطة، حجيث تقوم العناصر التكفيرية باستيقاف سيارة الضابط النور المتنكر، وتجبره على ترك السيارة، إلا أن محادثة جانبية بين العناصر التكفيرية تدفع قائدهم للقبض على الضابط.

قصة المسلسل

يعتبر مسلسل الكتيبة 101 من أبرز الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، 2023، ويجسد أبطاله شخصيات عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية، شهداء الجيش المصري، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

تدور أحداث مسلسل "الكتيبة 101" في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن، وتدور أحداثه في إطار 20 حلقة  فقط.

مسلسل "الكتيبة 101 " تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة ، بطولة  عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، خالد الصاوى وضيوف الشرف منهم محمد رجب.

مواعيد عرض المسلسل

يعرض مسلسل "الكتيبة 101" في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة، وتعاد مرتين الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام 10 صباحًا، فيما تعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7 مساء ويعاد خلال اليوم مرتين في مواعيد مختلفة.

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