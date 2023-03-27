الحلقة 5 من «الكتيبة 101».. صواريخ «الكورنيت» في قبضة العناصر التكفيرية بسيناء

كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة 101، عن وصول صواريخ "الكورنيت" للعناصر التكفيرية بشمال سيناء، وذلك بعد التنسيق المشبوه بين خلية الإتجار في البشر والعنصار التكفيرية في سيناء.

ما هي صواريخ “الكورنيت”؟

هي صواريخ مضادة للدبابات، ودخلت الخدمة لأول مرة مع الجيش الروسي عام 1998، و تعتبر من بين أكثر أجهزة الصواريخ الروسية المضادة للدبابات حداثة وفاعلية.

وانتهت الحلقة الرابعة من المسلسل بنجاح مهمة الجنود الموكلة إليهم من خلال الذهاب إلى محطة كهرباء فرعية فى العريش، وذلك بعد فترة من تعطلها على يد الإرهابيين ممن عطلوا وجود أية مهندسين بهدف فرض حياة سيئة على أهالى سيناء.

كما أظهرت الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة 101 قطع التكفيريين الطريق على آهالي سيناء وسرقة التموين والطعام وتهديد على كل من يساند الجيش.

ورصدت الحلقة الرابعة أيضًا، تعاون التكفريين مع تجار البشر، وهو ما أظهره الحوار الذي دار بين الدكتور وحيد "فتحي عبدالوهاب"، وأحد العناصر التكفيرية، حيث أعلن موافقته على التعاون قائلًا: "أنا باخد 50% قبل و50% بعد تهريب السلاح".

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".



ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.