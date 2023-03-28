الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مجدى البدوى: مجلس أمناء الحوار الوطنى يتحرك وفقا لخطوات مدروسة

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

أكد مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يتحرك وفق خطوات مدروسة حتى يصل في النهاية إلى شكل قوي للحوار الوطني يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأضاف "البدوي" في تصريحات له اليوم الإثنين، أن لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي ستستقبل كل الاقتراحات من كافة القوى السياسية المشاركة بالحوار وسيتم دراستها بشكل جيد والاستماع لجميع وجهات النظر، معربًا عن ثقته في أن يعلي الجميع المصلحة الوطنيه حتى يعبر هذا الحوار عن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونوه "البدوي"، بأن تحديد موعد بدء الحوار الوطني إلى جانب اقتراح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات يؤكد أننا ماضون نحو الطريق الصحيح، لافتًا إلى أنه بالتعاون مع الجميع سنخرج من هذا الحوار بمكتسبات تنعكس على المصريين جميعًا.

مجدي البدوي الحوار الوطنى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجلس أمناء الحوار الوطني لجنة النقابات والعمل الأهلي الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

حمزة يوسف أول مسلم يفوز برئاسة حكومة إسكتلندا

وصفات سريعة للسحور فى اليوم السادس من رمضان

غناء أحمد سعد.. كلمات أغنية تتر بداية مسلسل «جعفر العمدة» (فيديو)

«حلقة نار».. أحمد العوضي يروج لـ مسلسل ضرب نار الحلقة 5

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

مجدى البدوى: مجلس أمناء الحوار الوطنى يتحرك وفقا لخطوات مدروسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية