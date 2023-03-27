الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة الخامسة من مسلسل «حضرة العمدة» تسلط الضوء على الهجرة غير الشرعية

حضرة العمدة
حضرة العمدة

سلط مسلسل حضرة العمدة الضوء على قضية الهجرة غير الشرعية، بما تمثله من خطر على حياة الشباب، إذ لا يكاد يمر شهر دون ورود أخبار عن غرق مجموعات من الشباب العربي، فيما بات يعرف بقوارب الموت.

ودار حديث مؤثر بين مصطفى حشيش وابنه في مسلسل حضرة العمدة، حيث طلب من ابنه أن يبيع قيراطين من الأرض للسفر إلى إيطاليا: «اه يابا لو تطاوعني وتسيبني أبيع القيراطين كنت زماني مسافر إيطاليا وناقلكم نقلة تانية خالص.. نقلة إية ونيلة إية يا إبني دي نقلة للبحر..  بقى أنت عايزني أبيع  القيراطين إللي بيأكلوك أنت وأمك وأخواتك وأرمي فلوسهم في البحر.. يابا ده إحنا مبنطلعش من زرعة السنة كلها ميكملش ألف جنيه.. يا ابني حتى لو أقل من ألف جنيه يا ابني .. أنت مش شايف الفوارسة والدهايشة عايشين إزاي.. ملكش دعوة بدول يا إبني».

أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

بطلة المسلسل الفنانة روبي، وتشتركها الفنانة القديرة سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة، أما الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل للموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل العمدة.

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