الحلقة 5 من «الكتيبة 101».. جلسة عرفية تقضي بمعاقبة «كمال» لعمله بالتهريب

عقد “الشيخ موسى” خالد الصاوي، في بداية أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “الكتيبة 101”، جلسة عرفية لمحاكمة أحد شباب القبيلة ويدعى "كمال" بتهمة العمل في التهريب، لتنتهي الجلسة بإدانته والتبرؤ منه، ليصدر حكم الجلسة العرفية بمعاقبته بـ"التشميس".

الشيخ موسى يستدعى ابن شقيقه وحيد

واستدعى الشيخ موسى ابن شقيقه الدكتور وحيد "فتحي عبد الوهاب"، ليستجوبه حول الاتهامات المتداولة عن تورطه في الإتجار بالمخدرات والسلاح.

ليقسم الدكتور وحيد بالقرآن ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة101 زورًا لعمه الفنان "خالد الصاوي" أنه لا يتاجر في السلاح والبشر.

وانتهت الحلقة الرابعة من مسلسل “الكتيبة 101”، بنجاح القوات في تطهير محطة كهرباء فرعية فى العريش، من العناصر التكفيرية التي سيطرت عليها للضغط على أهالي سيناء ومنعهم من التعاون مع التكفيريين.

كما أظهرت الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة 101 قطع التكفيريين الطريق على آهالي سيناء وسرقة التموين والطعام وتهديد على كل من يساند الجيش.

وتضمنت الحلقة الرابعة أيضًا تعاون التكفريين مع تجار البشر، وهو ما ظهر من خلال قول الطبيب وحيد "فتحي عبدالوهاب" إلى أحد أفراد العناصر التكفيرية ومهربي السلاح" أنا باخد 50% قبل تهريب السلاح و50% بعد تهريب السلاح".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.