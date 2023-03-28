الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح إثر وقوع حادث سير بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل على طريق« شبرا_ أوسيم »، اتجاه مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

 

إخطار بوقوع حادث تصادم 

كان ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى 7 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل أمام قرية العسالين بطريق« شبرا _ أوسيم»، بنطاق دائرة مركز كوم حمادة.

 

نقل المصابون إلى المستشفى 

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

أجهزة الأمنية الأجهزة الأمني إصابة 7 أشخاص اسع ادث تصادم أحمد خلف

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بعد الفاصل

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