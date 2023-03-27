سوق الكانتو الحلقة 5.. لغز «الدكان الأحمر» يثير فضول محمود البزاوي

شهدت الحلقة 5 من مسلسل سوق الكانتو العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، والذي يعرض حاليا على قناة dmc، ويخوض بطولته النجم أمير كرارة ونخبة من النجوم.

الحلقة 5 من مسلسل سوق الكانتو

يستعجب “شحاتة” محمود البزاوي، بسبب ذكر “طه” أمير كرارة لجده “حسنين” بوجود ملابس مستخدمه وورقة تحمل اسم “طه الدسوقي خضر”، ليغضب جده ويطلب منه عدم التدخل في هذا الأمر، وهو ما اثار فضول “شحاتة” حول هذا اللغز، خاصة وانه يكن غيرة وضغينه من “طه” بسبب انه المفضل لدى “حسنين”.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.