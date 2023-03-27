الكتيبة 101 الحلقة 5.. ضابط مخابرات: إرهابى أجنبى وراء قطع الطرق فى سيناء

يترقب جمهور رمضان أحداث الحلقة 5 من مسلسل (الكتيبة 101) الذي شهد أحداثا مثيرة منذ بداية عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023.

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة 101

عقب تصدر مسلسل الكتيبة 101 ترند أمس، حيث تم وضع خطة من قبل ضباط المخابرات لمواجهة عناصر داعش التي تقطع الطريق وتحرق السيارات المحملة بالمياه والأغذية المتوجهة لسيناء وقالوا إنه تم تكثيف الدوريات على الطرق، وقال ضابط المخابرات آسر ياسين إن هذا الأسلوب ليس أسلوب الإرهابيين في مصر وأنه أسلوب الجماعات الإرهابية خارج مصر كالعراق ويديره قيادي أجنبي، لكنه مختلف.

وتم سؤال أحد الضحايا وقال: "كان هناك أحد الأشخاص ينادي آخر يقول له يا أبوهاجر، وآخر لهجته غير مصرية وقال آخر اسمه أبوأنس.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5

من المنتظر أن يشهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة 5 أحداثًا مثيرة، ويذاع المسلسل في التاسعة إلا ربعا على قناة أون إي، وستشهد الحلقة الرابعة مسلسل الكتيبة 101 أحداثًا ساخنة، في ظل اقتراب التعاون بين تنظيمات تهريب البشر وبين تنظيم داعش الإرهابي في سيناء.

قصة مسلسل الكتيبة 101

وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

ومسلسل الكتيبة 101، يعرض في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في".

يضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.