«الكتيبة 101 الحلقة 5».. ضابط مخابرات: قطع الطرق فى سيناء يديره إرهابى أجنبى

يترقب جمهور شهر رمضان أحداث الحلقة 5 مسلسل الكتيبة 101 والذي شهد أحداثا مثيرة منذ بداية عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023، وعقب تصدر مسلسل الكتيبة 101 ترند أمس حيث تم وضع خطة من قبل ضباط المخابرات لمواجهة عناصر داعش التي تقطع الطريق، وتحرق السيارات المحملة بالمياة والإذية المتوجهة لسيناء، وقالوا أنه تم تكثيف الدوريات على الطرق، وقال ضابط المخابرات أسر ياسين إن هذا الأسلوب ليس إسلوب الإرهابيين في مصر وأنه إسلوب الجماعات الإرهابية خارج مصر مثل العراق، ويديره قيادي أجنبي ولكنته مختلفة.

وتم سؤال أحد الضحايا وقال كان هناك أحد الأشخاص ينادي أخر يقول له يا أبو هاجر، وأخر لهجته غير مصرية، وآخر إسمه أبو أنس.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5

ومن المنتظر أن يشهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة 5 أحداثًا مثيرة، ويذاع المسلسل في التاسعة إلا ربع على قناة أون إي، وستشهد الحلقة الرابعة مسلسل الكتيبة 101 أحداثًا ساخنة، في ظل اقتراب التعاون بين تنظيمات تهريب البشر وبين تنظيم داعش الإرهابي في سيناء.

قصة مسلسل الكتيبة 101

وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

ومسلسل الكتيبة 101، يعرض في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.