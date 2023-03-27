أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة 5.. كواليس خطة التكفيريين لاستهداف أمن بدو سيناء

يترقب الجمهور أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة 5، حيث انتهت الحلقة الرابعة أمس، بتدشين العناصر التكفيرية خطتهم لإثارة الذعر في قلوب بدو سيناء خاصة مع استمرارهم في التعاون مع رجال القوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة 5

وتنطلق بعد قليل، الحلقة الخامسة من مسلسل “الكتيبة 101” أحداثًا مثيرة، ويذاع المسلسل في التاسعة إلا ربع على قناة “أون إي”، وتشهد الحلقة الرابعة مسلسل الكتيبة 101 أحداثًا ساخنة، في ظل اقتراب التعاون بين تنظيمات تهريب البشر والعنصار الإرهابية في سيناء.

قصة مسلسل الكتيبة 101

وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

ويعرض مسلسل الكتيبة 101، في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.