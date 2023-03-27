الحلقة 5 من «رسالة الإمام».. الشافعي عن السيدة نفسية: «نعم صحبة حفيدة رسول الله»

تنتقل كاميرا الليث حجو مخرج مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، إلى داخل السوق أثناء تجول الإمام الشافعي متوجها إلى المسجد لرؤية حلقات العلم.

الحلقة الخامسة مسلسل رسالة الإمام الشافعي

وفي الحلقة الخامسة من مسلسل "رسالة الإمام" يلتقي مرة أخرى الإمام الشافعي بالفنان جمال عبدالناصر الذي يجسد دور عبد الله بن عبد الحكم الفقيه المالكي وكبير تجار مصر، ليرافق الشافعي.

يقول عبدالله بن الحكم للشافعي عند رؤيته: "لا احتاج لفطنة لأعرف أنك قادم من السيدة نفيسة"، ليرد عليه الشافعي: "نعم الدار ونعم الصحبة حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

أحداث الحلقة الخامسة مسلسل رسالة الإمام الشافعي

وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

ورسالة الإمام بطولة خالد النبوي، وكوكبة من ألمع النجوم أبرزهم أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف، بجانب نخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".