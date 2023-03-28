الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب العدل: الدراما تساهم بدور رائد فى القضاء على ختان الإناث

نرمين ميشيل
نرمين ميشيل

قالت نرمين ميشيل، أمينة قطاع شمال القاهرة بحزب العدل، إن المجتمع أصبح الآن مختلفا كثيرا عن ذى قبل فى معالجة الكثير من  المشكلات المجتمعية من خلال الإعلام والدراما والعديد من المؤسسات مثل المجلس القومى للمرأة، والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، والذى تقوم بحملات كبيرة ومستمرة، لتوعية المجتمع، وخصوصا فى قرى الصعيد بخطورة الختان والعنف ضد المرأة بكل أشكالها.

وأشارت أمينة قطاع شمال القاهرة بحزب العدل إلى أن الدراما أصبح  لها دور مم فى توعية السيدات البسيطة عن خطر ختان الإناث، وتأثيره النفسى والجثمانى على الفتيات، مشددة على أنه يجب تسليط الضوء على أن ختان الإناث تجاوز وجريمة يعاقب عليها القانون، بموافقة الشرع، وأن من يقوم بذلك سيخضع للعقوبات الرادعة.

وقدمت كل التحية والتقدير لمسلسل "حضرة العمدة" الذى قام أمس بمحاربة هذه الظهارة في إحدى قرى الصعيد كمثل حى لاستمرار ممارسة هذا الفعل المجرم.

وأعلنت نرمين ميشيل أمينة قطاع شمال القاهرة بأنها سوف تقوم بعدد من الزيارات الميدانية لأهالينا في قطاع شمال و الأحياء العشوائية، للتحاور معهم عن جريمة الختان للتصدى لهذا الجرم.

نرمين ميشيل حزب العدل المشكلات المجتمعية المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة خطورة الختان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

أمين الفتوى يكشف حكم تذوق الطعام فى نهار رمضان

تعرف على مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28-3-2023

نيللى كريم: أنا والسوشيال لسنا أصدقاء.. وفاتن حمامة لها أثر كبير فى حياتى

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

أسماء مخلوف: 51%‎‎ نسبة إنجاز مشروع سكن لكل المصريين بالسويس الجديدة

«حلقة نار».. أحمد العوضي يروج لـ مسلسل ضرب نار الحلقة 5

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية