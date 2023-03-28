حزب العدل: الدراما تساهم بدور رائد فى القضاء على ختان الإناث

قالت نرمين ميشيل، أمينة قطاع شمال القاهرة بحزب العدل، إن المجتمع أصبح الآن مختلفا كثيرا عن ذى قبل فى معالجة الكثير من المشكلات المجتمعية من خلال الإعلام والدراما والعديد من المؤسسات مثل المجلس القومى للمرأة، والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، والذى تقوم بحملات كبيرة ومستمرة، لتوعية المجتمع، وخصوصا فى قرى الصعيد بخطورة الختان والعنف ضد المرأة بكل أشكالها.

وأشارت أمينة قطاع شمال القاهرة بحزب العدل إلى أن الدراما أصبح لها دور مم فى توعية السيدات البسيطة عن خطر ختان الإناث، وتأثيره النفسى والجثمانى على الفتيات، مشددة على أنه يجب تسليط الضوء على أن ختان الإناث تجاوز وجريمة يعاقب عليها القانون، بموافقة الشرع، وأن من يقوم بذلك سيخضع للعقوبات الرادعة.

وقدمت كل التحية والتقدير لمسلسل "حضرة العمدة" الذى قام أمس بمحاربة هذه الظهارة في إحدى قرى الصعيد كمثل حى لاستمرار ممارسة هذا الفعل المجرم.

وأعلنت نرمين ميشيل أمينة قطاع شمال القاهرة بأنها سوف تقوم بعدد من الزيارات الميدانية لأهالينا في قطاع شمال و الأحياء العشوائية، للتحاور معهم عن جريمة الختان للتصدى لهذا الجرم.