الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإكوادور: تضرر 136 منزلا ومقتل 16 شخصا فى انهيار أرضى

انهيار أرضى
انهيار أرضى

أعلنت الإكوادورعن مصرع ما لا يقل عن 16 شخصًا إثر انهيار أرضي في مدينة ألوسي وسط الإكوادور، حيث قالت هيئة الطوارئ، في بيان لها: "وردت حتى الآن معلومات عن 16 قتيلًا و16 جريحًا و7 مفقودين".

وكان هناك 500 شخص في منطقة الكارثة، وقدر الصليب الأحمر أن 163 منزلًا تدمر أو تضرر نتيجة الانهيار، وعمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية حتى الآن.

وضرب انهيار أرضي مبان سكنية ليل الإثنين، وأصدرت إدارة حالات الطوارئ تحذيرًا من وجود خطر حدوث تحول وحركة صخور في مدينة ألوسي.

ومنذ أسبوع، لقي ما لا يقل عن 14 شخصًا حتفهم بعد أن ضرب زلزال قوي منطقة ساحلية في الإكوادور وشمال بيرو، مما ألحق أضرارًا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.

وضرب الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته 6.8 درجة، على عمق 66.4 كيلومتر على بعد عشرة كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس.

وقالت السلطات إنه من غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وقال الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو على "تويتر": "ما زلنا في المنطقة للتحقق من الأضرار التي سببها الزلزال هذا الصباح، أريد أن أؤكد أنني معكم وأعبر عن تضامني والتزامي تجاه الضحايا".

وقالت هيئة الإعلام بالرئاسة، إن الزلزال أسفر أيضًا عن سقوط 14 قتيلًا وأكثر من 380 مصابًا أغلبهم في إقليم الأورو.

وقالت الهيئة، إن ما لا يقل عن 44 منزلًا انهار، بينما لحقت أضرار بتسعين منزلًا آخر، كما تضرر حوالي 50 مبنى تعليميًا وأكثر من 30 مركزًا طبيًا، وإن عدة طرق تم إغلاقها بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال.

وتعرض مطار سانتا روزا لأضرار طفيفة، لكنه مستمر في العمل.

وقالت السلطات في بيرو، إن السكان شعروا بالزلزال في المنطقة الشمالية من البلاد، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار بشرية أو مادية.

هيئة انهيار أرضى الإكوادور أجواء شتوية وطقس متقلب في محافظة الغربية مقتل

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