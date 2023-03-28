الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الفولبرايت» تقبل اختبارات اللغة TOEFL من مركز اختبارات اللغة الأجنبية بجامعة المنيا

الفولبرايت تجري اختبارات
الفولبرايت تجري اختبارات اللغة لطلاب جامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن مركز اختبارات اللغات الأجنبية بالجامعة يرحب بجميع الدارسين الراغبين في التقديم لمنحة الفولبرايت لأداء اختبار اللغة في المركز لاجتياز مرحلة القبول من قبل المؤسسة.

جاء ذلك على هامش الندوة التعريفية التي عقدت في رحاب جامعة المنيا، بالتعاون مع هيئة فولبرايت Fulbright Egypt، والمختصة بتمويل الباحثين للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ بغرض الدراسة والتدريب، وطبقًا لما تقبله الهيئة من اختبارات اللغة TOEFL المعتمدة من الجامعات الحكومية المصرية والتي من ضمنهم مركز اختبارات اللغات الأجنبية بجامعة المنيا.

وأوضح رئيس جامعة المنيا أنه في حالة قبول الباحث بشكل نهائي، تقدم له هيئة فولبرايت التسهيل المادي لاجتياز الاختبار من أمديست  Amideast أو المركز الثقافي البريطاني قبل السفر.

جامعة المنيا هيئة الفولبرايت اختبارات اللغة الندوة التعريغية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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