كلب ضال يعقر سيدة ويصيبها بأماكن متفرقة من جسدها بقرية الجعفرية مركز السنطة

عقر كلب ضال سيدة أثناء سيرها بالطريق العام وأصابها في أماكن متفرقة من جسدها في قرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، كما خصصت سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى العام لإعطائها المصل المضاد لعقر الكلب بوحدة المصل بالمستشفى.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغا من أهالى القرية بوجود سيدة مصابة، بعد أن عقرها كلب مسعور بقرية الجعفرية، وتم نقلها بسيارات الإسعاف إلى مستشفى السنطة العام لاعطائها المصل المضاد لعقر الكلب وتم إخطار الجهات الأمنية.

وقال أحد أهالي القرية، إن السيدة تعرضت للعقر من الكلب الضال الذى فر من صاحبه الذى يمتك ملاهي بالقرية ، إضافة لخوفهم من قيام الكلب بعقر الأطفال الموجودة بالملاهي، وطالب الأهالى السيطرة على الكلب والتخلص منه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.