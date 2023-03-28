مسابقة الشعراوى لحفظ القرآن بالدقهلية 2023.. شروط وخطوات التقديم

انطلقت فعاليات مسابقة الشيخ محمد متولي الشعراوي، لحفظ القرآن الكريم في موسمها الأول برعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والنائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ ، والتي تُعد المسابقة الأولى للمسابقات القرآنية وتشمل فرعين الأول منه هو حفظ القرآن الكريم وتجويده حفظًا كاملًا أو حفظ نصف القرآن أو حفظ ربع القرآن، والفرع الثاني للأصوات الحسنة وتضم في المستوي الأول فرع الأصوات الحسنة في تلاوة القرآن الكريم، والمستوي الثاني فرع الأصوات الحسنة في الابتهالات والإنشاد الديني، وتقدم مجموعة من الجوائز القيمة للفائزين في الموسم الأول.

ومن جانبه، أكد النائب طارق عبدالهادي، عضو مجلس الشيوخ، أن المسابقة في موسمها الأول تقام على مستوى مراكز وقرى محافظة الدقهلية تحت إشراف كامل من وزارة الأوقاف، وتقام التصفيات النهائية بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة الدقهلية، ويتم تكريم الفائزين بحفل كبير ليلة 25 رمضان، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية من وزارة الأوقاف ومحافظة الدقهلية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أنه قرر إطلاق هذه المسابقة هذا العام باسم مسابقة « فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي» باعتباره علمًا من أبناء محافظة الدقهلية، ورمزًا من رموز الاسلام، وإمامًا للوسطية والاعتدال، وذلك إحياء لذكراه.

وأوضح الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أن المسابقة تعد أكبر مسابقة محلية في حفظ القرآن الكريم وتجويده والأصوات الحسنة في مجال التلاوة والابتهال الديني، مشيرًا إلى أن كل متسابق سيقوم بملء بيانات الاستمارة الخاصة به والتي يتم الحصول عليها من خلال صفحة مديرية أوقاف الدقهلية أو صفحات الإدارات الفرعية على الشبكة العنكبوتية، وبعد ملء الاستمارة يتوجه المتسابق إلى إدارة الأوقاف التابع لها لتسليم الاستمارة وعليها صورته الشخصية و(صورة الرقم القومي لمن بلغ 11سنة – أو صورة شهادة الميلاد + صورة الرقم القومي لولى الأمر لمن دون 11 سنة) وتسجيل اسمه لمعرفة موعد اختباره أمام اللجنة.

وأضاف أن كل مدير إدارة يقوم بعدها بتشكيل لجنة من الممتحنين المشهود لهم بقوة الحفظ ومعرفة أحكام التلاوة، بالإضافة إلى عضو على دراية بالمقامات وآخر باللغة في اختبارات الابتهالات والإنشاد، و يتم تصعيد أفضل متسابقين قد حصلا على أعلى الدرجات من كل إدارة في كل مستوى للتصفية على مستوى محافظة الدقهلية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه تتم التصفية النهائية على مستوى المحافظة في الفرع الأول عن طريق نماذج كمبيوتر، وفي الفرع الثاني شفهيًا بحضور لجنة تشكل بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية، ويتم تكريم الخمسة الأوائل في كل مستوى بجوائز قيمة مقدمة من النائب طارق عبدالهادي، بالإضافة إلى خمسين جائزة تشجيعية لمن حصل على درجة عالية ولكنها لم تؤهله أن يكون من الخمسة الأوائل.

النائب طارق عبدالهادي