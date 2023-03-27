الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مبيد حشرى يتهي حياة مزارع في المنوفية

حبس
حبس

لقي مزارع مصرعه  بقرية الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، نتيجة استنشاقه مبيد حشرى أثناء العمل بالأرض الزراعية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 البداية بتلقى  مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع مزارع بقرية الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، نتيجة استنشاقه مبيد حشرى أثناء العمل بالأرض الزراعية، تم نقله إلى مستشفى الباجور، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مزارع قرية الفرعونيه محافظة المنوفية مبيد حشري النيابة العامة مدير أمن المنوفية مأمور مركز شرطة أشمون مديرية أمن المنوفية

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بعد الفاصل

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