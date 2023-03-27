التفاصيل الكاملة للحلقة 5 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

انتهت، قبل قليل، الحلقة 5 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة الفنانة يسرا وعدد كبير من النجوم.

تشعر سميحة بالدفء في بيت أكرم، لكنها تشعر باقلق على سماح، تتسبب فوقية في أزمة جديدة لسميحة تواصل سماح البحث عن والدتها وأخوها.

وشهدت الحلقة الخامسة العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا التي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و"سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

احداث مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة الخامسة

تبدأ احداث مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بتجمع نسائي ورجالي من أهالي المنطقة أمام عمارة اكرم يطلبون من الدكتورة سميحة الصعود لشقة أكرم ترفض سميحة الصعود بدون اكرم و تنتظرة رغم محاولات فوقية وأهالي المنطقة، تصر سميحة على رغبتها وتتعجب من تدخل اهل المنطقة في الأمر.

يعود أكرم ويفسّر سبب تاخرة لسميحة، بعد صعودهم للمنزل تخبر سميحة اكرم باستعطاف وهن برغبتها في النوم و يبدو عليها حالة ارهاق شديد.

تستيقظ سماح، خلال احداث مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة في منزل علي على صوت والدتة و هي ترحب بها علي الطريقة المصريه المعرفة و اعدت لها وجبة شعبية دسمه.

يرسل "سمير" الفنان محمد محمود "حسني" الفنان اوتاكا من أجل تقصي امر خناقة الدكتورة سميحة مع وائل صاحب الشقة من عم عمران صاحب الكشك، تحاول فوقية الترحيب بسميحة، لكنّها لا تتجاوب معها بسبب غياب سماح عنها.

يساعد علي سماح في البحث عن والدتها وأخوها سامح في الأماكن المحتمل وجودهم بها، تصل سماح وعلي لكشك عم عمران وتسئل على والدتها بينما يتابعهم "حسني" اثناء كلامهم مع عم عمران.

تدرك فوقية الكارثة التي احدثتها بعد ان وضعت ملابس سميحة و سامح داخل الغسالة وبينهم موبيل سامح وجواز السفر يحاول أكرم السيطرة على اعصابة.

يحكي وائل الفنان علاء مرسي لسماح وعلي ما حدث مع سميحة في قسم الشرطة في محاولة من سماح لمعرفة مكان والدتها، تطلب سماح من علي التوجهه لقسم قصر النيل للبحث عن والدتها.