التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية مجانية ونستهدف 420 مدرسة بحلول 2030

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأت منذ 2018، واعتمدت على المهارات، التى يجب على الطالب اكتسابها ويحتاجها سوق العمل المحلية والدولية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، فى التخصصات الموجودة فى الاقتصاد الوطنى المصرى.

وأوضح الدكتور عمرو بصيلة خلال احتفالية إطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، أن عدد المدارس للتكنولوجيا التطبيقية وصلت الآن إلى 52 مدرسة، وتهدف إلى وصول المدارس إلى الـ 27 محافظة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن شركاء الوزارة تضم القطاع الخاص والعام وشملت كل أنواع الشراكات المطلوبة والمتنوعة للطلاب سواء الزراعية أو التجارية وأيضًا المتعلقة بالبرمجيات، موضحًا أن المدارس التكنولوجيا مجانية تقتصر فقط على مصاريف المدارس الحكومية.

وأشار الدكتور عمرو بصيلة إلى أن المعلمين على أعلى مستوى ومدربين بشكل كبير، مضيفًا أن خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية لهم مجالات خاصة فى الشركات التى يعملون بها بعد تخرجهم، كما أن لديهم قدرة على التعلم الدائم.

وشدد على أن الوزارة لديها هدف لوصول مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 420 مدرسة بحلول 2030، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية فى هذه المدارس، موضحا أن الوصول إلى 420 مدرسة يحتاج إلى شركاء كثيرين وهذا الأمر تحدٍ كبير ولكن سيتم الوصول إلى هذا العدد كما أنه متاح للطلاب الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

وتعد المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية أحد مكونات مشروع قوى عاملة مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ويهدف مشروع قوى عاملة مصر بشكل أساسي إلى مساندة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم التحول في جودة وملاءمة مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية القوى العاملة، وتحسين بيئة التوظيف وتنمية المهارات.

وتتميز المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بكونها مدارس ذكية ورقمية تواكب أحدث المستجدات التكنولوجية، بالإضافة إلى كونها مدارس خضراء صديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الشمسية، كما أنها تطبق نظام إعادة تدوير المياه وترشيد الطاقة وتلتزم بتطبيق معايير التنمية المستدام.

كما تتميز أيضًا هذه المدارس بتوفير فرص تدريب عملي للطلاب داخل وخارج المدرسة بمواقع الإنتاج الحقيقية، بما يسهم في صقل خبراتهم واكسابهم المهارات الملائمة لاحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وتمنح المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الطالب شهادة معتمدة تعادل دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات، وتوفر للطلاب فرصة تدريب عملي داخل المدرسة أثناء الدراسة، كما أنها توفر خدمات الانتقال إلى سوق العمل بسلاسة وسهولة ويوفر الشركاء من قطاع الأعمال فرص عمل لخريجي المدرسة.