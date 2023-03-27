انتهى بعد 20 عامًا.. التفاصيل الكاملة لانفصال اميرة فتحي وزوجها

أعلنت مصادر مقربة من أسرة الفنانة أميرة فتحي، انفصالها عن المنتج وائل حب بعد زواج استمر لأكثر من 20 عامًا.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الانفصال حدث في هدوء ودون أي مشاكل بين الطرفين.

وتزوجت أميرة فتحي من المنتج وائل حب منذ أكثر من 20 عامًا وأنجبت منه ابنتين هما “مليكة”، التي توفيت في عامها الثاني و”جويرية” التى أصبحت شابة وتخرجت في المدرسة منذ فترة قليلة.

وبدأت حياتها كممثلة إعلانات وعارضة أزياء، وحازت على شهرة بعد أن ظهرت كموديل في فيديو كليب أغنية «إفرض» للمطرب المصري حكيم، وهي حاصلة على بكالوريوس السياحة والفنادق قسم إرشاد سياحي.

وحرصت أميرة فتحي على حضور فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة بحضور نخبة من نجوم وصناع السينما في مصر والوطن العربي.

يذكر أن آخر أعمال أميرة فتحي، كان مسلسل "السرايا" الذي عرض عام 2017.