بالأسماء.. تفاصيل حركة التنقلات بين قيادات الإدارات التعليمية بكفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حركة تنقلات وتكليفات لمدراء الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات التعليمية بناء على مقترح تقدم به محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.



وحصل «الدستور» على تفاصيل حركة التنقلات بالإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ..

تكليف ياسر أحمد اليماني البرجي، مديراً لإدارة بلطيم التعليمية، ورضا عبد العزيز محمود يونس، مديراً لإدارة الحامول التعليمية، و هالة عزت محمد محمد النواصرة، مديراً لإدارة قلين التعليمية، والسيد إسماعيل علي إسماعيل، مديراً لإدارة بيلا التعليمية، و عبد المعبود علي علي علي داود، مديراً لإدارة سيدي غازي التعليمية،و إصالح كمال عبد الغفار درغام ، مديراً لإدارة برج البرلس التعليمية، والسيد محمد عبد الحميد الشافعي مديراً لإدارة سيدى سالم التعليمية، وسامح داوود عبد الغني عطية، مديراً لإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، و سامح محمد محمد صديق، مديراً بإدارة دسوق التعليمية، وخالد إبراهيم عباس محمد، مديراً لإدارة فوةالتعليمية، وحسن بسيوني علي إبراهيم، مديراً لإدارة الرياض التعليمية، نجوى حمدي عبد العليم حسن، مديراً لإدارة غرب كفرالشيخ التعليمية، وعادل محمد إبراهيم هنداوي حجاج مديراً لإدارة مطوبس التعليمية.



وكذلك تكليف هناء محمد عبد الوهاب نويجي، وكيلا لإدارة دسوق التعليمية، وسيد سعيد إبراهيم قفشين، وكيلا لإدارة سيدي سالم التعليمية، جميلة أحمد علي جناح، وكيلا لإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، وسمير أحمد السعيد يوسف، وكيلا لإدارة مطوبس التعليمية، وعبد الله الحسينى فتح الله بحيري، وكيلا لإدارة فوة التعليمية، أمينة عبد السيد أحمد عثمان الدعدر، وكيلا لإدارة بلطيم التعليمية.

و إيهاب مصطفى سالم اللبيشي، وكيلا لإدارة سيدي غازي التعليمية، وعبد القادر محمد إسماعيل إسماعيل، وكيلا لإدارة الحامول التعليمية، وعصام غانم محمد غانم، وكيلا لإدارة برج البرلس التعليمية، وعبد الحكيم عبد العاطي علي حجازي، وكيلا لإدارة بيلا التعليمية، فتحي فتحي السيد عواد، وكيلا لإدارة قلين التعليمية، ومحمد أحمد طه عبد الرزاق الزهيري، وكيلا لإدارة الرياض التعليمية، و أحمد بسيوني أحمد عبيد، وكيلا لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.