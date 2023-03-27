الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مسلسل علاقة مشروعة حلقة 5.. (بثينه) تخون ياسر جلال مع حبيبها السابق

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

انتهت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفي، على ذهاب بثينه (مي عمر) لمنزل حبيبها السابق شريف، بعد أن حاول كثيرا مطاردتها والوصول إليها لينتهي الأمر بالذهاب إليه لمنزله، بعد أن تم زواجها رسميا من عمرو (ياسر جلال)، كما أنه الحلقة الرابعة شهدت هروب مي عمر من زواجها السابق أمجد الذي حاول كثيرا الوصول إليها إلا أنها تهربت منه.

 

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 5

وينتظر عشاق ومتابعي مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر متابعة مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 5 التي تحمل العديد من الأحداث التشويقية وسوف يتم عرضها اليوم الاثنين على القنوات الفضائية.

 

احداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 5

وتشهد أحداث مسلسل علاقة مشروعة، والمقرر إذاعتها في التاسعة والنصف من مساء اليوم، على قناة الحياة، والحادية عشر والنصف على قناة DMC، استكمال مشهد الخيانة بين عمرو وبثينة، فيما تشهد الحلقة صراعات جديدة بين أمجد وزوجته بثينة، وغيرها من المشاهد الدرامية والمفاجئة بالنسبة للمشاهدين.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة.. مي عمر في منزل حبيبها السابق

علاقة مشروعة 4.. السائق الشخصي لياسر جلال يعده بحفظ سر علاقته بمي عمر

قنوات عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 5

جدير بالذكر أن العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان  2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة "الحياة" وبعدها يعرض على فضائية ON وON DRAMA، وسيتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون اجمالي عرضه أكثر من  خمسة مرات في اليوم.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا "داليا مصطفى"، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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