إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الاثنين، بطريق القاهرة - أسيوط الغربي الصحراوي، واشتعال النيران فيها، ما أسفر عن اصابة 10 أشخاص.

البداية بتلقي شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا من بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الغربي الصحراوي، بعد كمين الطيور في اتجاه أسيوط بنحو كيلو، واشتعال النيران فيها، وانتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 10 أشخاص ، نقلوا إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.