«تضامن قنا»: توزيع كراتين رمضان على 3500 من الأولى بالرعاية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بقنا ومكتب مشروعات الأورمان، فى توزيع 700 كرتونة مواد غذائية على 3500 مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية بقرى الرئيسية والشاوريه وعزبة دنقل مركز نجع حمادى، وقرى الحميدات والترامسه ودندرة مركز قنا، وذلك ضمن مبادرة "كتف فى كتف".

وأشاد حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا - فى بيان - بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال هذا الشهر المبارك سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التوزيع تم بالتعاون مع بيت الذكاة الكويتي تحت اشراف المكتب الكويتى بالقاهره وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأشار إلي أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع 4 ألاف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة مؤكدا أنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

وكان قد قال المستشار محمد عمر القماري، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد ذوي الإعاقة وفقا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يصل إلى 10.7 مليون معاق على مستوى الجمهورية.

وأكد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، أن مصر وقّعت على اتفاقيات دولية بشأن ذوي الإعاقة، موضحا أن اللفظ المستخدم عالميا الأشخاص ذوو الإعاقة، مؤكدا أن تقسيم الإعاقات بين متوسطة وكبيرة وصغيرة.