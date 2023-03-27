رئيس جامعة بنها: حريصون على رفع كفاءة العنصر البشري وتأهيل الكوادر البشرية في مختلف المجالات

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها حرص الجامعة بشكل مستمر على رفع كفاءة العنصر البشري وقدرات العاملين بها وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة في مختلف المجالات ، من خلال تطوير منظومة التحول الرقمي ، وهو ما يساهم في تحسين وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين وفدا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة اللواء عصام خضر مستشار رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء .

واستعرض سوسة - وفقا لبيان للجامعة - مع وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سبل التعاون مع جامعة بنها في مجال صندوق الخدمات الاحترافية ، ونظام إدارة المؤسسة الإلكتروني.

وأشار رئيس الجامعة إلى الدور الهام الذي يقوم مركز المعلومات بمجلس الوزراء في مختلف المجالات ، مشيداً بدور المركز فى تحسين بيئة أداء العمل وآليات التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجامعة من خلال تنفيذ خطط التحول الرقمى والحوكمة.

وكان قد وقع الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس بروتوكول تعاون بين الجانبين في مجال التبادل الطلابي والتعاون المشترك.

وأكد رئيس جامعة بنها أن بروتوكول التعاون يهدف إلى توطيد التعاون المشترك من خلال تكثيف وتفعيل التبادل الطلابي بين كليات الجامعتين فى القطاع الهندسي وقطاع العلوم الأساسية والقطاع الزراعي والطبي.

وأضاف د.جمال سوسة أن جامعة بنها حريصة على تعميق أواصر التعاون البناء مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني بما يحقق مزيدًا من التكامل بين مؤسسات التعليم العالى للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه أعرب الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع جامعة بنها كجامعة عريقة، حيث يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك من خلال التبادل الطلابي بين كليات الجامعتين.

فى السياق، واصلت جامعة بنها من تنظيم القوافل الطبية بقرى محافظة القليوبية حيث نظمت قافلة طبية بقرية مرصفا دائرة مركز بنها ، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير القرى المصرية.