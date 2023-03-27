قوات الصاعقة تستقبل طلاب 5 جامعات وتكرم مجموعة من أسر الشهداء

استقبلت قيادة قوات الصاعقة، زيارة لعدد من طلبة وأعضاء هيئة تدريس جامعات "القاهرة - عين شمس - الأزهر - المنوفية – المنصورة".

كما كرمت قوات الصاعقة خلال الزيارة مجموعة من أسر شهداء عمليات مكافحة الإرهاب بسيناء، وذلك في إطار الرعاية التي توليها القوات المسلحة لأسر وأبناء الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء محمـد أبوالفتوح جاب الله قائد قوات الصاعقة رحب خلالها بالحضور، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تفخر دوماً بأبنائها المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأوطانهم، وأن هذه الزيارة تأتي تجسيداً لتلاحم شباب شعب مصر العظيم مع قواته المسلحة.

كما عُرض فيلمًا تسجيليًا عن نشأة وتطور قوات الصاعقة على مر التاريخ، ومتابعة عدد من الأنشطة التدريبية التي ينفذها أبطال الصاعقة بشكل يومي، واستعراض عدد من أحدث الأسلحة والمعدات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة.

وأعرب الوفد عن فخرهم وإعتزازهم بالمستوى الراقي الذي وصل إليه أبطال الصاعقة، مشيدين بما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

واختتمت الفعاليات بالتقاط الصور التذكارية.