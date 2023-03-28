جهاز المنيا يشن حملة لاستيراد أراضى مملوكة للمجتمعات العمرانية

نفذ جهاز مدينه المنيا الجديدة حملة على التعديات الواقعة داخل الحد الغربي لكردون مدينة المنيا الجديدة على قطعة الأرض الفضاء المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة جهاز مدينة المنيا الجديدة البالغ مساحتها ٣٨٢٥٠ متر. مربع شرق المساحة المخصصة لإقامة مشروع مخيم الفردوس السياحي والمتمثلة في بناء منشآت خرسانية (أعمدة - أساسات - خرسانة عادية ) ومبني إسطبل خيول وغرفة مجاورة برج حمام دون سند قانوني تحت إشراف الإدارات المعنية بالجهاز .

المنيا الجديدة

المنيا الجديدة

المنيا الجديدة

وأكد المهندس خالد نايف عبد العزيز رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة والمشرف على مدينة ملوي الجديدة على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حزم وفقا لتوجيهات القيادية السياسية للبلاد ، مشدد علي ضروره التصدي واتخاذ الإجراءات القانونيه ضد من يخالف القانون احالة المخالفين للمسالة القانونية و الإستمرار بمشيئة الله للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وفقا لخطة الدولة وتوفير الحماية اللازمة للأراضي الخاضعة تحت جيز لائحة جهاز المدينه

المنيا الجديدة

المنيا الجديدة

المنيا الجديدة