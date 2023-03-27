إحالة عصابة سرقة بطاريات السيارات بالمعادى للمحاكمة

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم، بإحالة متهمين بسرقة بطاريات السيارات، لمحكمة الجنح.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي تكوين مسجلين خطر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابوت" وأنهما وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كل المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب مخزن خردة.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.