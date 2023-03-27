الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عصابة سرقة بطاريات السيارات بالمعادى للمحاكمة

جريدة الدستور

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم، بإحالة متهمين بسرقة بطاريات السيارات، لمحكمة الجنح.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي تكوين مسجلين خطر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابوت" وأنهما وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كل المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب مخزن خردة.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المعادي الجزئية سرقة إحالة محكمة الجنح

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

تخونه مع ابن عمها.. محكمة الأسرة ترفض دعوى طلاق رفعتها سيدة على زوجها

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة 13 أبريل

تقرير إيطالي: عطلة الأحلام والكنوز الأثرية موجودة فقط في مصر

تحققت بعد وفاته.. وصية الإمام الشافعى للسيدة نفيسة

سفارة إسرائيل لدى أمريكا تنضم للإضراب ضد «حكومة نتنياهو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

عاصفة أم انهيار.. هل سيوقف نتنياهو الإصلاحات القضائية؟ وما مصير حكومته؟

سفارة إسرائيل لدى أمريكا تنضم للإضراب ضد «حكومة نتنياهو»

إصلاح أم مصالح؟.. قوانين نتنياهو تدفع بإسرائيل لكابوس الانقسام والمليونيات (القصة الكاملة)