محافظ المنوفية: متابعات ميدانية لخطة الرصف بنطاق المراكز والمدن لتسريع معدلات الآداء

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالتواجد الميدانى بكافة مواقع العمل لتسريع معدلات الآداء ومنظومة العمل لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أنه جارى أعمال تسوية وتمهيد طريق زاوية البقلى / بشتامى بطريق (16) مزلقان (العراقية – عمروس) بطول 23 كم كونه طريق حيوى وهام يربط مركزى الشهداء وتلا ، بالإضافة إلى استمرار الرصف بطريق مشتل / كفر عشما أحد قطاعات طريق (٧٣٢) من كوبري الحلفاية ( المشتل- الموقف الجديد- ساحل الجوابر- دراجيل) بإجمالي ١٥ كم وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى .



وفيما يخص المتابعة الدورية للخطة الاستثمارية بمدينة الشهداء ، تابع رئيس المدينة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة الجانبية بشارع المركز الطبي بداية من شارع المركز الطبي وحتى شارع النصر بطول كيلو متر ، فضلا عن متابعة الرصف بشارع العزب نوح بداية من شارع الحرية وحتى ترعة الغزالية بميت شهالة بطول ٥٠٠ متر ، وكذا أعمال التطوير بشارع مكتب البريد بطول ٢٠٠ متر بداية من شارع كمال النجار وحتى عبد القوي الضبع ، مؤكداً على التواجد الميدانى بكافة مواقع العمل للتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات وتسريع وتيرة الأعمال تحقيقاً للصالح العام.



كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف استمرار أعمال قطع الفرمه بشارعى ريحان والجندى والمتفرع من شارع الروضة تمهيدا للرصف ، فضلا عن استمرار التطوير بشوارع (القارح وعيادة وفاضل ومسجد التقوى ) ، وذلك ضمن (14) شارع مستهدف رصفهم بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة ، فيما تابع رئيس المدينة تطوير ممشى البطحة البحرية تمهيداً للأعمال الخرسانية المطبوعة وتركيب البرجولات ومقاعد للمواطنين والمساحات الخضراء لإضفاء مظهراً جماليا وحضارياً ، وتم التنبيه على بتكثيف الجهود لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز مع الإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة .



و تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم الرصف بطريق شنوان /الباجور وذلك عقب الإنتهاء من قطع الفرمة بالطريق للبدء في أعمال الرصف المتكاملة من صب الارصفة الجانبية وتركيب البلدورات ورفع مطابق الصرف الصحى كونه طريق حيوى وهام يربط مركزى الباجور وشبين الكوم .



وفى مركز وبركة السبع، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال الرصف بالشوارع المستهدف رصفهم بالخطة الإستثمارية بواقع (7) شوارع بنطاق المدينة ، حيث جارى أعمال قطع الفرمة بشارع جمال عبد الناصر وفرد طبقة السن وضبط المناسيب بشارع الجيش لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.