الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم بني سويف يزور مدارس الواسطى

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

زار محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، مدرسة الواسطى الإعدادية بنين.

وشدد وكيل تعليم بني سويف على استمرار وتكثيف المتابعة الدورية لسير المنظومة التعليمية بالمدارس، للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

وتفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة، حيث تبين وجود تقصير وخلل في سير العملية التعليمية بالمدرسة، وعلى إثرها قرر وكيل الوزارة تكليف مديرا جديدا للمدرسة وإحالة بعض المعلمين والموجهين للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي وعدم المتابعة الجادة وعدم انضباط العملية التعليمية والتقصير في أداء العمل وفي أوجه القصور التي تم رصدها بمنظومة وسير العمل بالمدرسة.

وشهد وكيل الوزارة طابور الصباح مع طالبات مدرسة الواسطى التجارية واطمان على انتظام سير العملية التعليمية، موجها باستمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة والتأكيد على نظافة دورات المياه حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية.

الدكتور محمد هاني غنيم المنظومة التعليمية بني سويف هيئة التدريس منظومة التعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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