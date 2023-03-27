الكشف على 284 ألفًا و463 مواطنًا ضمن مبادرة الكشف عن الاعتلال الكلوى بالبحيرة

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم الكشف على 284463 مواطنًا من المستهدفين بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي منذ انطلاق المبادرة فى يونيو 2021 وحتى الآن، وذلك فى إطار متابعة فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تهدف إلي "الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي" من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية، والتي تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

كما أشار حمودة الجزار، وكيل المديرية، إلى أن المبادرات الرئاسية التى أطلقها فخامة الرئيس حققت نجاحًا غير مسبوق في تنفيذ خطة الدولة نحو القضاء على مسببات الأمراض وليس علاجها فقط، وساهمت في تكوين قاعدة بيانات، تتيح اتخاذ قرارات تعود بالنفع على الصحة العامة للمواطنين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، برئاسة اللواء وائل زغلول محمد، بتنفيذ قافلة سكانية، شاملة بعزبة الجامع التابعة لقرية البستان ، تضمنت تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء القرية والقري المجاورة، وشملت القافلة مشاركة العديد من الجهات الحكومية من خلال الوحدة السكانية بالدلنجات بالتنسيق مع الوحدة السكانية بالمحافظة والجهات المشاركة بحضور عصام الأقرع رئيس قرية مؤسسة البستان، وعفاف خميس منسق وحدة السكان، وأحمد عاشور مدير قسم الكهرباء.

وأكد الدكتور أسامة عمار، وكيل الإدارة الصحية بمركز ومدينة الدلنجات، أنه تم الكشف علي عدد 60 طفلًا، والكشف علي عدد 80 من أهالى القرية من خلال أطباء قسم الباطنة، وقسم النساء، وتم عمل تحاليل سكر وضغط ودم لعدد 75 مواطنًا.

كما قامت الإدارة البيطرية، بحضور الدكتور مسعد الشاذلي، بعلاج جماعي للأغنام ضد الطفيليات الخارجية لعدد 250 من الأغنام، وتم علاج جماعي للأغنام ضد الطفيليات الداخلية لعدد 400، وتمت توعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وكذلك التوعية بضرورة التحصنات والتطعيمات.