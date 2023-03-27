الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد من ممثلي «القومي لحقوق الإنسان» يتفقد منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

استقبل فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وفدًا من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك على هامش زيارتهم لمحافظة الإسماعيلية، يأتي ذلك في إطار الوقوف على جهود المحافظة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وخلال الزيارة حرص ممثلي المجلس القومى لحقوق الإنسان على التواصل المباشر مع المنتفعين بالمنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ومتابعة الالتزام بتطبيق حقوق وواجبات المريض كأحد ركائز سياسات هيئة الرعاية الصحية داخل منشآتها بما يعضد من احترام حقوق الانسان، حيث تم  زيارة مستشفى الطوارئ للجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، إضافة إلى مركز طب أسرة أبو خليفة، للوقوف على كافة حزم الخدمات الطبية والعلاجية، المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.

وأشاد ممثلو مجلس حقوق الإنسان بمستوى الإنشاءات والتجهيزات، ومهارات طواقم العمل، واستحداث بعض التخصصات وجهود إدارة رضاء المنتفعين داخل المنشآت لتذليل أى صعوبات قد تواجه المنتفعين، واستدامة برامج التدريب الإلزامي لضمان كفاءة مقدمي الخدمة من الكادر الطبي والفريق الإداري بشكل مستمر.

وضم وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان كلاً من الدكتورة وفاء بنيامين أمين اللجنة الإجتماعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أسماء فوزي مدير لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، شيرين المصرى مدير اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أمجد فتحي المستشار الاعلامى بالمجلس، سحر ربيع  مدير الموقع الالكترونى، رابحة فتحي - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، هايدى مصطفى باحثة بالمجلس القومى لحقوق الانسان فرع الاسماعيلية.

 

الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاسماعيلية الهيئة العامة للرعاية الصحية الإسماعيلية الدكتور مؤمن القرقاري الدكتور مؤمن القرقاري مجمع الإسماعيلية الطبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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