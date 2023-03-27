الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: حملات نظافة وصيانة كشافات الإنارة ضمن خطة التطوير

تطوير وتجميل الشوارع
تطوير وتجميل الشوارع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة شن حملات للنظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة فضلاً عن صيانة أعمال الإنارة بصفة دورية مستمرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية وعلى مدار اليوم، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة في هذا الشأن وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة.
وأشار اللواء عصام سعد، إلى العمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.
ونفذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وصدفا وديروط وساحل سليم حملات نظافة وصيانة كشافات الإنارة ورفع كفاءة عدد من الشوارع والميادين حيث تم إزالة المخلفات والقمامة ورفعها من أماكن التجميع والحاويات وصناديق القمامة المنتشرة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وذلك بإستخدام سيارات النقل ولولادر وحاويات وسيارات كنس آلي وباقي معدات النظافة.
يأتي هذا فضلا عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين بالاضافة إلى شن حملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة وتركيب لمبات جديدة وذلك لإنارة الطرق والشوارع الفرعية والرئيسية داخل هذه المراكز.
وجرى تنفيذ الصيانة الدورية وإنارة الكشافات بشارع عوض بهجات ، وشارع الشهر العقارى ومنطقه الشيخ داوود ومنطقة التلفزيون ومنطقة طريق القصير بمركز القوصية ، وتركيب كشافات جديدة من كوبري الحمام وحتي مدخل أبنوب وعدد من الشوارع بقرى (مجريس واولاد الياس والدوير والبربا) وشارعي الجناين وشارع التحرير بمركز ساحل سليم وبمدخل مسارة الغربى وقرية مزينة بمركز ديروط وبالطريق السريع (أسيوط/سوهاج) من قرية مجريس حتى قرية أولاد الياس بمركز صدفا.

جاء ذلك بمشاركة ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب و محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومسئولي قطاعات النظافة والكهرباء والصيانة وإدارة الأزمات وبمشاركة مشرفي النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية.

IMG-20230327-WA0046
IMG-20230327-WA0046
IMG-20230327-WA0048
IMG-20230327-WA0048
IMG-20230327-WA0049
IMG-20230327-WA0049
IMG-20230327-WA0051
IMG-20230327-WA0051
IMG-20230327-WA0052
IMG-20230327-WA0052
IMG-20230327-WA0053
IMG-20230327-WA0053
IMG-20230327-WA0055
IMG-20230327-WA0055
IMG-20230327-WA0054
IMG-20230327-WA0054
IMG-20230327-WA0044
IMG-20230327-WA0044
IMG-20230327-WA0045
IMG-20230327-WA0045
أعمال الانارة التنمية المستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين الطرق والشوارع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الوحدات المحلية تحسين وتطوير الخدمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة 13 أبريل

تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية؟.. «التعليم» تكشف الحقيقة

عضو لجنة الزراعة فى البرلمان يضع مقترحات للخروج من أزمة الأعلاف

أسعار الذهب تنخفض 1% عالميًا بسبب هدوء الأسواق لاحتواء أزمة سيليكون فالى

التضامن: إجراء قرعة إلكترونية لحج الجمعيات منتصف أبريل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

ميخائيل بوجدانوف: نتابع بقلق الاحتجاجات فى إسرائيل

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال

قناة إسرائيلية: نتنياهو قد يوقف قانون الإصلاح القضائى اليوم