الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2023 وموعد عيد الفطر

عيد الفطر
عيد الفطر

يحصل الموظفون على عدد من الإجازات الرسميه خلال شهر أبريل المقبل، تتخللها إجازة عيد الفطر المبارك، وتتنوع الإجازات الرسمية في شهر أبريل بين إجازات لمناسبات قومية ودينية، والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها العاملون بشكل ثابت اسبوعيًا ، وتعرض الدستور في التقرير التالي الإجازات الرسمية  في شهر أبريل 2023 وموعد عيد الفطر

الإجازات الرسمية في أبريل 2023

تبدأ الإجازات الرسمية في شهرأبريل في منتصف الشهر وتكون بدايتها بيوم شم النسيم الذي يحتفل به المصريون هذا العام يوم 17 أبريل ليوافق للعام الثالث على التوالي شهر رمضان مما يمنع المسلمون من الاحتفال به . 

كما يحصل الموظفون على إجازة يوم 25 إبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء والذي تم يوم 25 ابريل عام 1982 وتحتفل به القوات المسلحة ويعد من الاجازات الرسميه   للعاملين بالدولة والقطاع الخاص. 

ويشمل شهر ابريل عدد من الراحات الاسبوعية  تبدأ في الأول من ابريل والذي يوافق يوم السبت، ثم الجمعة الموافق 7 أبريل، و السبت الموافق 8 أبريل، والجمعة الموافق 14 أبريل، السبت الموافق 15 أبريل ، ويوم الجمعة 28 أبريل، ويوم  السبت 29 أبريل.

موعد عيد الفطر 2023 

يتخلل شهر أبريل المقبل إجازة عيد الفطر 2023، وحسب الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مرصد حلوان فإن شهر رمضان هذا العام سيكون 29 يومًا فقط، ليوافق يوم الجمعة 21 أبريل أول أيام شهر شوال 1444، وهو أول أيام عيد الفطر 2023، وفقًا للحسابات الفلكية . 

ويحصل العاملون في الدولة على إجازة لمدة 3 أيام احتفالا بعيد الفطر، ويحصل العاملون في القطاع الخاص على يومين كل عام.

وقبل موعد عيد الفطر يخرج بيان من مجلس الوزراء يحدد بدقة أيام الاجازة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ، كما يخرج بيان من وزارة القوى العاملة يحدد عدد أيام الاجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص في العيد . 

وتبدأ صلاة عيد الفطر 2023  حسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الساعة 5:47 صباحا في القاهرة الكبرى، والـ 5:48 في الجيزة، والـ 5:51 في الإسكندرية.

txt

حالة الطقس اليوم الإثنين خامس أيام شهر رمضان 2023 وبيان درجات الحرارة

الإجازات الرسمية موعد عيد الفطر عيد تحرير سيناء شم النسيم الاجازات الرسمية في إبريل صلاة عيد الفطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة 13 أبريل

ضبط 5 كونوا عصابة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين 27 مارس 2023

محافظ مطروح يتابع توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المحتاجة «صور»

نصائح للقيادة بأمان أثناء الصيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

ميخائيل بوجدانوف: نتابع بقلق الاحتجاجات فى إسرائيل

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال

قناة إسرائيلية: نتنياهو قد يوقف قانون الإصلاح القضائى اليوم