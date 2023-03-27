مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2023 وموعد عيد الفطر

يحصل الموظفون على عدد من الإجازات الرسميه خلال شهر أبريل المقبل، تتخللها إجازة عيد الفطر المبارك، وتتنوع الإجازات الرسمية في شهر أبريل بين إجازات لمناسبات قومية ودينية، والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها العاملون بشكل ثابت اسبوعيًا ، وتعرض الدستور في التقرير التالي الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2023 وموعد عيد الفطر

الإجازات الرسمية في أبريل 2023

تبدأ الإجازات الرسمية في شهرأبريل في منتصف الشهر وتكون بدايتها بيوم شم النسيم الذي يحتفل به المصريون هذا العام يوم 17 أبريل ليوافق للعام الثالث على التوالي شهر رمضان مما يمنع المسلمون من الاحتفال به .

كما يحصل الموظفون على إجازة يوم 25 إبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء والذي تم يوم 25 ابريل عام 1982 وتحتفل به القوات المسلحة ويعد من الاجازات الرسميه للعاملين بالدولة والقطاع الخاص.

ويشمل شهر ابريل عدد من الراحات الاسبوعية تبدأ في الأول من ابريل والذي يوافق يوم السبت، ثم الجمعة الموافق 7 أبريل، و السبت الموافق 8 أبريل، والجمعة الموافق 14 أبريل، السبت الموافق 15 أبريل ، ويوم الجمعة 28 أبريل، ويوم السبت 29 أبريل.

موعد عيد الفطر 2023

يتخلل شهر أبريل المقبل إجازة عيد الفطر 2023، وحسب الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مرصد حلوان فإن شهر رمضان هذا العام سيكون 29 يومًا فقط، ليوافق يوم الجمعة 21 أبريل أول أيام شهر شوال 1444، وهو أول أيام عيد الفطر 2023، وفقًا للحسابات الفلكية .

ويحصل العاملون في الدولة على إجازة لمدة 3 أيام احتفالا بعيد الفطر، ويحصل العاملون في القطاع الخاص على يومين كل عام.

وقبل موعد عيد الفطر يخرج بيان من مجلس الوزراء يحدد بدقة أيام الاجازة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ، كما يخرج بيان من وزارة القوى العاملة يحدد عدد أيام الاجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص في العيد .

وتبدأ صلاة عيد الفطر 2023 حسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الساعة 5:47 صباحا في القاهرة الكبرى، والـ 5:48 في الجيزة، والـ 5:51 في الإسكندرية.