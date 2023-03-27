«اقتصادية البرلمان»: الدعم الرئاسى لقطاع البترول حقق ارتفاعًا كبيرًا فى صادرات الغاز الطبيعى

أكد الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن النجاحات الكبيرة التى حققها قطاع البترول فى دعم الاقتصاد الوطني جاءت بسبب الدعم الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا القطاع الواعد الذى حقق العديد من المكاسب للاقتصاد الوطني، فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي والاتجاه بتصدير الغاز الطبيعي للعديد من دول العالم.

وأعرب عن ثقته فى قدرة هذا القطاع الكبير فى تحقيق المزيد من النجاحات خلال السنوات القليلة المقبلة فى ظل الاهتمام الرئاسى الكبير بتحويل مصر لمركز إقليمى كبير فى صناعات البترول والغار والطاقة.

وأشاد عبدالحميد، فى بيان له أصدره اليوم، بتصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول، التى أكد فيها أن الخطط المستمرة في النمو والتطوير بجميع قطاعات صناعة البترول تتزايد طموحاتها في ظل ما تحققه من نتائج أعمال وظفت من أجلها ما تملكه من خبرات وكفاءات وإمكانيات، ودمج ذلك كله في استراتيجية مرنة ودائمة للتطوير والتحديث المستمر.

وأشار إلى أهمية تأكيد المهندس طارق الملا خلال انعقاد الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) عن عام 2022، أن التطور الذي يتحقق في نشاط استقبال ونقل وتوزيع الغاز الطبيعى، أصبح قيمة مضافة ومواكبًا لما يحققه قطاع الغاز من تنمية واكتشافات وإنتاج وتوسع في الاستخدام بالسوق المحلية.

وأعلن الدكتور محمد عبدالحميد اتفاقه التام مع تأكيد وزير البترول والثروة المعدنية، بأن ذلك يحتاج إلى مزيد من الجهد وتنفيذ خطط العمل بثبات وقدرة على مواجهة التحديات، لافتًا إلى أن الوزارة كانت لديها رؤية مسبقة لتعظيم وتطوير البنية التحتية الأساسية، ومن ثم كانت تلك البنية جاهزة حين تم تقديم مصر كأحد الحلول المهمة والجاهزة لنقل الغاز من شرق المتوسط لأوروبا، بهدف تلبية جانب من احتياجاتها.

وأشاد الدكتور محمد عبدالحميد بتأكيد المهندس ياسر صلاح الدين، رئيس شركة "جاسكو"، بأن ما حققته الشركة خلال العام الماضى والتى أظهرت أن إجمالى الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية، تجاوز 72 مليار متر مكعب، حيث تم تأمين احتياجات قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما زادت كميات التصدير بنسبة 33% عن 2021، وأن التطور الذي تم في البنية التحتية للشبكة القومية للغازات الطبيعية، حيث وصل إجمالى أطوال الخطوط الرئيسية للشبكة 8264 كيلومترًا بطاقة نقل 262 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعى، نتيجة تنفيذ مشروعات توسع وتدعيم الشبكة القومية.

ونوه بأن المركز المتميز لفحص وإصلاح الخطوط التابع لـ«جاسكو» فحص خلال العام الماضى، نحو 269 كيلومترًا من خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية، ومجموعة أخرى من خطوط الغاز والخام والمنتجات المملوكة للشركات الشقيقة بأطوال تصل إلى 788 كيلومترًا.