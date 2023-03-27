مطرانية البلينا تكشف آخر مستجدات الحالة الصحية للأنبا ويصا

كشفت مطرانية البلينا أخر مستجدات الحالة الصحية للأنبا ويصا، مطران البلينا للأقباط الأرثوذكس.

وقالت مطرانية البلينا في بيان لها: « أجري الأنبا ويصا مطران البلينا ظهر أمس الأحد عملية جراحية بعد تعرضه لكسر في الفخذ، وذلك بمستشفى رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط، ونطمئن جموع الشعب القبطي على صحة نيافته وأنه بخير وسيعود إلى البلينا في أقرب وقت لاستكمال العلاج المطلوب».

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