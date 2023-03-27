الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطرانية البلينا تكشف آخر مستجدات الحالة الصحية للأنبا ويصا

الانبا ويصا
الانبا ويصا

كشفت مطرانية البلينا أخر مستجدات الحالة الصحية للأنبا ويصا، مطران البلينا للأقباط الأرثوذكس.

وقالت مطرانية البلينا في بيان لها: « أجري الأنبا ويصا مطران البلينا ظهر أمس الأحد عملية جراحية بعد تعرضه لكسر في الفخذ، وذلك بمستشفى رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط، ونطمئن جموع الشعب القبطي على صحة نيافته  وأنه بخير وسيعود إلى البلينا في أقرب وقت لاستكمال العلاج المطلوب».

- أبرز المعلومات عن الأنبا ويصا

  • من مواليد طنطا 16 يوليو 1939 م
  • حصل على بكالوريوس الزراعة سنة 1962.
  • خدم في مدارس التربية الكنسية بروض الفرج، بشبرا مصر.
  • التحق بالدير سنة 1971 م.
  • سيم كاهنا في 3 يوليو 1973.
  • سيم قمصًا عام 1974.
  • أرسله قداسة البابا شنودة الثالث للخدمة في باريس، فقام بنشاط كبير.
  • سيم شقيقه الأكبر كاهنًا باسم القس مكاريوس يوسف تكلا عام 1983 م.
  • سيمَ أسقفًا في عيد العنصرة مع الأنبا بيمن أسقف ملوي، المنيا - الأنبا هدرا مطران أسوان وكوم امبوا وإدفوا وقد اشترك في الرسامة مع قداسة البابا  شنودة الثالث آنذاك عشرون من الآباء المطارنة والأساقفة.
الأنبا ويصا التربية الكنسية البابا شنودة الثالث قداسة البابا شنودة الثالث قداسة البابا شنودة لاقباط الارثوذكس لبابا شنودة الثالث

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