الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوبا: 70% من المواطنين صوتوا فى انتخابات نواب الجمعية الوطنى

ارشيفية
ارشيفية

أعلن المجلس الانتخابي الوطني بكوبا، أن أكثر من 70% من المواطنين صوتوا في انتخابات نواب الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، وأنه يجري حاليا فرز الأصوات.

وقال المجلس الانتخابي في بيان له عبر "تويتر"، ما لا يقل عن 5 ملايين و711397 مواطنا من أصل 8 ملايين 120072، مارسوا حقهم في التصويت، وهو ما يمثل 70.34%.

وأشار البيان إلى أن يوم الاقتراع لم يشهد حوادث واتسم بـالانضباط والشفافية والوفاء للحقيقة، مضيفا أن النتائج الأولية سيتم تقديمها بعد معالجة البيانات.

ومن المقرر أن يتم افتتاح البرلمان الجديد بـ470 مقعدًا في وقت لاحق من هذا العام.

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بعد الإدلاء بصوته في مدينة سانتا كلارا بوسط البلاد، إنه نظرًا لأن هذه الانتخابات جاءت وسط عقوبات اقتصادية أمريكية مكثفة على الجزيرة، فإن الشعب الكوبي يدافع عن مستقبله وثورته واشتراكيته.

كوبا انتخابات نواب الجمعية الوطنية للسلطة التصويت البرلمان الشعب الكوبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة 13 أبريل

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

مصرع عامل صدمته سيارة أثناء شراء طعام الإفطار فى القاهرة الجديدة

باراك أوباما يعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء الأسترالى حول أزمة الاقتصاد العالمى

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث لـ11 أبريل

التحفظ على 101 ألف دولار بحوزة مسافرين قبل تهريبها من مطار برج العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس إقالة وزير الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث فى مكتب نتنياهو؟

نتنياهو يقيل وزير الجيش الإسرائيلى.. وجالانت يعلق

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟