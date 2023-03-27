كوبا: 70% من المواطنين صوتوا فى انتخابات نواب الجمعية الوطنى

أعلن المجلس الانتخابي الوطني بكوبا، أن أكثر من 70% من المواطنين صوتوا في انتخابات نواب الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، وأنه يجري حاليا فرز الأصوات.

وقال المجلس الانتخابي في بيان له عبر "تويتر"، ما لا يقل عن 5 ملايين و711397 مواطنا من أصل 8 ملايين 120072، مارسوا حقهم في التصويت، وهو ما يمثل 70.34%.

وأشار البيان إلى أن يوم الاقتراع لم يشهد حوادث واتسم بـالانضباط والشفافية والوفاء للحقيقة، مضيفا أن النتائج الأولية سيتم تقديمها بعد معالجة البيانات.

ومن المقرر أن يتم افتتاح البرلمان الجديد بـ470 مقعدًا في وقت لاحق من هذا العام.

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بعد الإدلاء بصوته في مدينة سانتا كلارا بوسط البلاد، إنه نظرًا لأن هذه الانتخابات جاءت وسط عقوبات اقتصادية أمريكية مكثفة على الجزيرة، فإن الشعب الكوبي يدافع عن مستقبله وثورته واشتراكيته.