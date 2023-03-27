الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طن النترات بـ9000 جنيه.. أسعار الأسمدة الآزوتية فى الأسواق اليوم

الأسمدة الآزوتية
الأسمدة الآزوتية

شهدت أسعار الأسمدة الأزوتية استقرارًا منذ بداية العام الجاري، وقد شهدت صناعة الأسمدة في مصر طفرة كبيرة في الصناعة والصادرات.

وتقدم "الدستور" لمتابعيها أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم الإثنين في بورصة السلع والتي جاءت كالتالي.

- أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم

 شهدت أسعار اليوريا استقرارًا اليوم لتسجل في السوق المحلية 9200 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

النترات من العناصر المهمة المسئولة عن نمو المحاصيل الزراعية، وقد شهدت أسعار سماد النترات، اليوم، استقرارًا عند 9000 جنيه للطن.

- أسعار الفوسفات الخشن والناعم 

بلغت أسعار الفوسفات الناعم 12.5% اليوم، 2500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

كما سجلت أسعار الفوسفات الخشن 12.5% 3500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

وكشف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، في وقت سابق، أن صناعة الأسمدة قد سجلت المركز الثاني ضمن الصادرات لعام 2022 بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار، حيث إن الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة تبلغ 7.8 مليون طن تقريبًا من الأسمدة النيتروجينية، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات، و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.

سماد اليويا - أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم الأثنين 27 مارس 2023 - أسعار الفوسفات الخشن والناعم اليوم الأثنين 27 مارس 2023 - أسعار الفوسفات الخشن أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم

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بعد الفاصل

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