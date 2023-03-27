الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الأعلى للثقافة» ينظم ندوة قراءات قصصية 19 أبريل المقبل

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة ثقافية بعنوان "قراءات قصصية"، التي يديرها الأديب منير عتيبة نائب مقرر لجنة السود القصصي والروائي ومقررها الدكتور حسين حمودة، وذلك في تمام التاسعة مساءً يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023 عبر تطبيق زووم.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة الثقافية كل من الأديبة هالة البدرى، الأديب أحمد أبو خنيجر، الأديب أحمد داود، الأديب حسام الدين فاروق، الأديبة دعاء إبراهيم، الأديبة شيرين فتحي، الأديب محمد العبادي، الأديبة مها الغنام، الأديبة ناهد بدوي، الأديبة نهى صبحي، والأديبة هبة الله أحمد.

ويمكن لمن يرغب المشاركة أونلاين بالحوار والتعقيب عبر رابط زووم التالي:
https://us06web.zoom.us/j/89943215216?pwd=UzZzaGxzNkpwUk1Ndy9Sb3FhOVRTUT09

 

الأعلي للثقافة الأديب منير عتيبة الثقافة والفنون الدكتور حسين حمودة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة قراءات قصصية ندوة ثقافية

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