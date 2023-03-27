«الأعلى للثقافة» ينظم ندوة قراءات قصصية 19 أبريل المقبل

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة ثقافية بعنوان "قراءات قصصية"، التي يديرها الأديب منير عتيبة نائب مقرر لجنة السود القصصي والروائي ومقررها الدكتور حسين حمودة، وذلك في تمام التاسعة مساءً يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023 عبر تطبيق زووم.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة الثقافية كل من الأديبة هالة البدرى، الأديب أحمد أبو خنيجر، الأديب أحمد داود، الأديب حسام الدين فاروق، الأديبة دعاء إبراهيم، الأديبة شيرين فتحي، الأديب محمد العبادي، الأديبة مها الغنام، الأديبة ناهد بدوي، الأديبة نهى صبحي، والأديبة هبة الله أحمد.

ويمكن لمن يرغب المشاركة أونلاين بالحوار والتعقيب عبر رابط زووم التالي:

https://us06web.zoom.us/j/89943215216?pwd=UzZzaGxzNkpwUk1Ndy9Sb3FhOVRTUT09