الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نجم البنك الأهلى: «أشكر جمهور الزمالك.. كان دائمًا فى ضهرى»

محمد أبو جبل
محمد أبو جبل

تحدث محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي، على فوز فريقه أمام نادي الزمالك بثلاثية، والإطاحة بالأبيض من دول الـ 16 لبطولة كأس الرابطة.

وقال أبو جبل في تصريحات تلفزيونية: فوز كبير على نادي الزمالك، وسنحاول التحسن في المستوى وتنفيذ المطلوب في الفترة المقبلة.

ووجه أبوجبل الشكر لجماهير الزمالك، قائلًا: "بشكر جمهور الزمالك لأنه كان دائمًا في ضهري، جمهور الزمالك ذكي جدًا ويعرف من هو أبو جبل، وأنني كنت أبذل قصارى جهدي مع الفريق وأقدم كل شيء".

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بعد الفاصل

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