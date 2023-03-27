الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

صلاح عبدالله يكشف مفاجأة عن مسلسل «سره الباتع» وعلاقته بثورة 30 يونيو

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

قال الفنان صلاح عبدالله إن أحداث مسلسل سره الباتع لا تمر بزمنين فقط، زمن الثمانينات وزمن الحملة الفرنسية، بل يمتد حتى يصل لثورة 30 يونيو 2013.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، أن "الثمانينات هتوصل بينا لـ30 يونيو، يوم العبور الثاني".

صلاح عبد الله يكشف بعض كواليس مسلسل "سره الباتع"

 ولفت إلى أنه للمرة الأولى يشارك في عمل من إخراج خالد يوسف، مردفا: "جذبني جرأة التناول، أول مرة اشتغل مع خالد يوسف، لما روحت أصور، قال لي 20 سنة بأحاول استدعيك".

وأوضح أن دوره في المسلسل ظهور خاص، ليقدم بداية الحكاية، وقال: "دوري الفلاح الطيب الحكيم بالفطرة، اللي قرر يسمي حفيده حامد عشان يعيش، ورغم إنه ميعرفش سر المقام، لكنه بيكلم حفيده ببساطة ويقوله طالما جربته ونجحت يبقى هتخسر ايه".

وختم: “السر الباتع هنكتشفه من خلال استعراض سيرة السلطان حامد الذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، وحامد الحفيد والذي يلعب دوره الفنان أحمد فهمي”.

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سره الباتع صلاح عبدالله ثورة 30 يونيو الفنان صلاح عبدالله أحمد السعدني السلطان حامد

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