الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أحداث مسلسل سره الباتع.. كيف تناول الجبرتي شخصية نابليون بونابرت؟

مسلسل سره الباتع
مسلسل "سره الباتع"

يعرض مسلسل سره الباتع ضمن مسلسلات رمضان 2023، وتدور أحداثه في العام 2010 حول شاب يبحث عن سر مقام «السلطان حامد» الموجود في إحدى قرى الريف، وما سر وجوده لتناول الأحداث فترة الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798.

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة الخامسة

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل سره الباتع، اليوم الأحد، جنازة صابر حيث شارك فيه كل أهل البلد على رأسهم حامد الذي بدا متأثرًا للغاية برحيل صديقه.

ويقرر حامد الانتقام ممن قتلوا صابر وأنه سيأخذ بثأره بنفسه، ويهجم حامد على ثلاث جنود فرنسيين ويستوقفهم بالسلاح، ويعرف منهم من قتل صابر، ويترك لناجي فرصة أن يأخذ ثأر شقيقه وتحدث مواجهة بينهم وتنتهي بقتل حامد وناجي لثلاث جنود فرنسيين.

تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار 1/3 (تاريخ الجبرتي)

كيف تناول الجبرتي شخصية نابليون بونابرت؟

المؤرخ عبدالرحمن الجبرتى، فى كتابه "عجائب الآثار فى التراجم والأخبار" كشف عن الوجه الآخر لنابليون بونابرت وحملته؛ وذلك عندما سجل  "إنه فى يوم 28 من يوليو 1798 اجتمع الديوان وطلب منه نابليون سلفة خمسمائة ألف ريال (أى 100 ألف جنيه) من التجار المسلمين والنصارى والقبط والشوام وتجار الإفرنج، فسأل أعضاء الديوان التخفيف فلم يجابوا".

مسلسل سره الباتع 5: شيخ البلد على «مقصلة الإعدام» لتسليم قاتل جنود بونابرت

مسلسل سره الباتع الحلقة 5| «حامد» يثأر لشباب القرية من جنود فرنسيين

و ذكر الجبرتي: أن الفرنسيين "أشعلوا النيران فى الغيطان. أرهقوا الشعب المصرى البائس بالضرائب الباهظة. أخرجوا أصحاب المنازل من منازلهم. واستولوا عليها. وعاثوا بالأزهر وضربوه بالقنابل. دخلوه بخيولهم وربطوها بقبلته. وداسوا المصاحف بأقدامهم. و ذبحوا أكثر من 2500 من المصريين.

كما قال نابليون بونابرت فى تقرير رسمى أرسله إلى فرنسا، وصحيح أنهمهم الذين ذبحوا المسجونين المصريين وألقوا بجثثهم فى قاع النيل ليلا، حتى النساء المصريات لم يسلمن من الذبح والسلخ على يد الجزار الفرنسي. إلا أن هذا لم يضعف من شأن المقاومة المصرية والمقاومين.

المسلسل يشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين في مقدمتهم أحمد السعدني وأحمد فهمي وحنان مطاوع وأحمد عبدالعزيز وخالد الصاوي، وريم مصطفى وعمرو عبدالجليل وحسين فهمي وبيومي فؤاد، وأحمد وفيق وصلاح عبدالله وهالة صدقي.

مسلسل سره الباتع السلطان حامد قرى الريف الحملة الفرنسية على مصر المؤرخ عبدالرحمن الجبرتى الفرنسيين

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