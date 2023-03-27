«ختان الإناث» منها.. «القومى للمرأة» يشيد بقضايا وصناع مسلسل «حضرة العمدة»

أشاد المجلس القومي لحقوق المرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بأحداث مسلسل «حضرة العمدة» بطولة النجمة روبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، والذى ينافس بقوة وسط مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية الرمضانية.

وتقدم أعضاء المجلس بالشكر لكل القائمين على العمل الدرامى، فى منشور مطول عبر الصفحة الرسمية للمجلس وجاء كالتالى: "لما الدكتور يدبح البنات ويهينهم يبقى جزار مش دكتور، والدين بيحرم والقانون بيجرم ولما تشوه بنتك وتخالف القانون دي مش حرية شخصية".. بهذه الكلمات التى جاءت على لسان بطلة مسلسل "حضرة العمدة" التي تقوم بتجسيدها الفنانة "روبي" والذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم، تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة ومجموعة فنون مصر.

وتابع المنشور: «المسلسل تناول في حلقتيه الثانية والثالثة قضية هامة، وهى ختان الإناث، دافعت فيها "حضرة العمدة" عن حق الفتيات في أن يعشن بكرامتهن بدون إهانة ودون تشويه أو بتر لجزء من جسمهن بدون وجه حق وبشكل مخالف لما جاء في القانون والدين، ويعتبر ختان الإناث شكل من أشكال العنف الذي تتعرض له الفتيات فعلي الرغم من تغليظ عقوبة ختان الإناث في قانون العقوبات المصري إلا أن هذه الجريمة مازالت تمارس في حق فتياتنا إلى هذا الوقت متسببه في آلم وعنف لهن وقد تصل في بعض الاحيان بهن الى الوفاة» .

ويهيب المجلس الإبلاغ عن حالات ختان إناث من خلال الاتصال على الخط المختصر لمكتب شكاوي المرأة ١٥١١٥ أو خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠، ولنقف جميعا ضد جريمة ختان الإناث تلك الجريمة التي تنتهك حقوق الفتيات.