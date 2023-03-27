الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل سياسى: التمرد وصل إلى قلب جيش الاحتلال الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

علق الكاتب والمحلل السياسي إميل أمين، على الاحتجاجات الحاشدة ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والدعوات لإضراب عام غدا، مؤكدًا أن اليمين المتطرف يحاول عزل دولة الاحتلال. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذه اللحظات حاسمة وخطيرة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، وقد ينتج عنها سقوط حكومة الاحتلال.

وتابع أن التمرد وصل إلى قلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونتنياهو سيسعى لإشعال حروب مع لبنان وإيران للخروج من الأزمات الداخلية، لافتا إلى أن المشاهد التي تحدث الآن في إسرائيل غير معتادة، مؤكدًا أنه لم ير مظاهرات بهذا الحجم.

نتنياهو يواجه رفضًا شعبيًا

وأوضح أن نتنياهو يواجه رفضًا شعبيًا، بينما بدأت إسرائيل تفقد جزءا كبيرًا من الدعم الأمريكي، لافتا إلى أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال قد تُبل على اقتحام الأقصى للهرب من الاحتجاجات الداخلية، ولتشتيت انتباه الشارع عن الوضع الداخلي الذي قد يسفر عنه احتراب أهلي وانقلاب على السلطة.

محلل السياسي التمرد جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمين المتطرف إسرائيل

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