الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رغم التأخر بثلاثية.. طفل يقتحم مباراة الزمالك والبنك الأهلى ويحتضن عواد

طفل يقتحم مباراة
طفل يقتحم مباراة الزمالك والبنك الأهلي

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الزمالك والبنك الأهلي، نزول طفل من مشجعي الفارس الأبيض إلى أرض الملعب.

وفي الدقيقة 90 اقتحم الطفل أرض الملعب واتجه صوب حارس الزمالك محمد عواد، فاحتضنه، قبل أن يوقف الحكم المباراة، وتدخل الأمن لإبعاد المشجع الصغير.

وخسر الزمالك أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في الدور ثمن النهائي ليودع بطولة كأس الرابطة.

وقاد الزمالك في مباراة اليوم المدرب المؤقت أحمد عبد المقصود بعد إقالة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، ورحيل المدرب العام أسامة نبيه.

وودع الزمالك البطولة الثالثة هذا الموسم، بعد الخروج من نصف نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، والإقصاء من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كما يحتل الأبيض المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة.

الزمالك البنك الأهلي محمد عواد كأس الرابطة

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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