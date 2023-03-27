رغم التأخر بثلاثية.. طفل يقتحم مباراة الزمالك والبنك الأهلى ويحتضن عواد

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الزمالك والبنك الأهلي، نزول طفل من مشجعي الفارس الأبيض إلى أرض الملعب.

وفي الدقيقة 90 اقتحم الطفل أرض الملعب واتجه صوب حارس الزمالك محمد عواد، فاحتضنه، قبل أن يوقف الحكم المباراة، وتدخل الأمن لإبعاد المشجع الصغير.

وخسر الزمالك أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في الدور ثمن النهائي ليودع بطولة كأس الرابطة.

وقاد الزمالك في مباراة اليوم المدرب المؤقت أحمد عبد المقصود بعد إقالة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، ورحيل المدرب العام أسامة نبيه.

وودع الزمالك البطولة الثالثة هذا الموسم، بعد الخروج من نصف نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، والإقصاء من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كما يحتل الأبيض المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة.