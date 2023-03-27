«التطرف الدينى».. تصاعد الأحداث فى الحلقة 4 لـ«حضرة العمدة»

شهدت الحلقة 4 من مسلسل «حضرة العمدة» بطولة النجمة روبي، ومشاركة نخبة كبيرة من الفنانين تصاعد فى الأحداث بشكل كبير، وضم العديد من المشاهد المليئة بالإثارة والتشويق.

وجاء أبرز المشاهد ظهور الفنان إيهاب فهمي، الذى يجسد خلال الأحداث دور صيدلى سلفى، وهو يسير فى أحد شوارع قرية «تل شبورة» المظلمة، في طريقة إلى المسجد لاداء صلاة الفجر، ويتفاجأ بأحد الشباب، يُعطيه كيس أسود بداخله أموال، حيث ينفعل عليه بشكلٍ كبير، قائلا: «قلت لك ١٠٠ مرة متجيليش فجأة كده ومش قدام الناس كدة في الشارع».

ومن ثم تتطور الأحداث ليظهر للمشاهد أنه يتعاون مع جماعات متطرفة خارج البلاد، فيما يتوسط أحد الشباب في التواصل بينهما، ومن هنا يتم مناقشة قضية «التطرف الدينى» خلال الحلقات المقبلة التى تشهد تصاعد وتشابك فى الأحداث بشكل كبير.

وحظيت النجمة روبي، وابطال وصناع مسلسلها «حضرة العمدة»، على إشادة الجمهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي من مختلف محافظات الجمهورية، بعد مرور أولى حلقات المسلسل، من خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول النجمة روبي.

وقد ارتفع معدل البحث عن المسلسل، اليوم الأحد الموافق 26 مارس، ورابع أيام شهر رمضان الكريم، وتحديدًا في الساعة الثانية عشر صباحًا، بنسبة 80%، ليصل إلى نسبة 100%، وتحديدًا في تمام الساعة الثانية وأربعين دقيقة، قبل عرض الحلقة الرابعة من مسلسل «حضرة العمدة» بساعات معدودة.

مواعيد عرض مسلسل «حضرة العمدة» على قناة الحياة

ويعرض المسلسل بشكل يومي على مدار أيام شهر رمضان المبارك، عبر قناة الحياة الفضائية، ويأتي العرض الأول في تمام الساعة الثامنة والربع مساء، وتتم إعادته 3 مرات، حيث يعاد المرة الأولى عبر شبكة تليفزيون الحياة، الساعة 2:30 صباحاً، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الـ 10:30 صباحاً فى اليوم التالى، كما يعاد مرة ثالثة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.