الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الديهي مشيدًا بمسجد مصر الكبير: تصميم رائع نحب رؤيته في مصر

الديهي
الديهي

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بإنشاء وتصميم مسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا إن تصميم المسجد رائع ودائمًا نحب رؤية مساجد بهذا الطراز في مصر.

وقال الديهي خلال تقديم برنامج «بالورقة والقلم» المُذاع على قناة «TEN» إنه تم اتخاذ قرار إنشاء مسجد مصر الكبير منذ 3 أو 4 سنوات، متابعًا: «كنا في بحبوحة من أمرنا».

وتابع: «هل حد دلوقتي ممكن يقول أنا هعمل أكبر وأضخم حاجة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، أكيد لا».

واستكمل: «عندما تدرس قرارًا أدرسه في ظروفه»، مشيرًا إلى أنه عندما تم اتخاذ قرار بناء مسجد مصر الكبير لم تكن الأزمة الاقتصادية ظهرت بهذا الشكل، متابعًا: «كانت أمورنا ماشية تمام، أما نفتتحه أفرح لأنه معمول لمصر».

وتساءل الديهي: «هو أنت ليه مركز على إن المسجد به أكبر نجفة في العالم، وإحنا عندنا أكبر قاعدة عسكرية في إفريقيا وأكبر قاعدة في الشرق الاوسط في برنيس وأكبر محطة طاقة شمسية في بنبان».

مسجد مصر الكبير مسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية نشأت الديهي الاعلامي نشأت الديهي برنامج بالورقة والقلم ten

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