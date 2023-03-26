الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

البنك الأهلى يضرب الزمالك بثلاثية فى كأس الرابطة

الزمالك والبنك الأهلي
الزمالك والبنك الأهلي

أقصى فريق البنك الأهلي، نظيره الزمالك من كأس الرابطة عقب الفوز عليه بثلاثية نظيفة في الدور ثمن النهائي.

سجل ثلاثية البنك الأهلي كريم بامبو في الدقيقة 84 ومحمد هلال في الدقيقة 88 وعبد الله جمعة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 91.

الزمالك بدأ الشوط الأول بقوة ورغبة في تسجيل هدف التقدم.

وأهدر سيف جعفر أول فرصة في الدقيقة 5 بعدما مر مصطفى شلبي بشكل رائع من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها سيف جعفر بلمسة من داخل منطقة الــ 6 ياردات أبعدها الحارس محمد أبو جبل بشكل رائع من يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

نفذت الركلة الحرة عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من مصطفى شلبي ولكن أمسك بها الحارس أبو جبل على مرتين.

في الدقيقة 30 تسديدة قوية من محمد أشرف روقا لاعب فريق الزمالك من خارج منطقة الجزاء ردت من دفاعات البنك الأهلي.

في الدقيقة 33 ركلة حرة لصالح فريق الزمالك من مكان جيد على حدود منطقة الجزاء نفذها مصطفى شلبي عن طريق تسديدة من مرة واحدة مرت أعلى العارضة.

الزمالك أهدر فرصة أخرى في الدقيقة 40 بعد كرة عرضية من سيد عبد الله لاعب فريق الزمالك من جهة اليمين قابلها ناصر منسي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء امسك بها أبو جبل من أسفل يسار مرماه.

وبعدها أضاع الزمالك فرصة جديدة بعد تسديدة بباطن القدم اليمنى من سيف جعفر من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع البنك الأهلي ومرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

أحداث الشوط الثاني

تحسن أداء البنك الأهلي كثيرا في الشوط الثاني، وشهدت الدقيقة 50 تسديدة من موسى دياوارا لاعب فريق البنك الأهلي من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 58 كرة عرضية من محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي من جهة اليسار وصلت سهلة للحارس محمد عواد.

في الدقيقة 62 تسديدة من ناصر منسي لاعب فريق الزمالك من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

البنك الأهلي نجح في مباغتة  الزمالك بهدف في الدقيقة 84 بعد تمريرة من محمود قاعود ارتطمت بدفاعات الزمالك ووصلت إلى كريم بامبو المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت يمين المرمى.

وفي الدقيقة 88 سجل محمد هلال الهدف الثاني لصالح البنك الأهلي بعد كرة عرضية أرضية من محمود قاعود من جهة اليمين قابلها محمد هلال بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، أحرز عبد الله جمعة هدف البنك الأهلي الثالث بالخطأ في مرماه بعد عرضية رائعة من كريم بامبو قبل أن يحاول عبد الله التدخل ومنع الكرة لكنها سكنت شباكه.

البنك الأهلي 2023 الزمالك كأس الرابطة محمد هلال كريم بامبو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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