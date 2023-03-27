سفراء دولة التلاوة من فنزويلا يشكرون الدولة المصرية والأوقاف

وجه الشيخ إسلام كمال، مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى فنزويلا، لإحياء ليالي رمضان، الشكر للدولة المصرية ووزير الأوقاف المصرية الدكتور محمد مختار جمعة، لمنحه هذه المسئولية لتعليم الناس تعاليم الدين السمحة فى هذه البلاد الطيبة.

وقال قاسم طجين، رئيس التجمع الإسلامي بجزيرة مرغريتا بفنزويلا، إن الدولة المصرية ووزير الأوقاف، يحرصون على إرسال العلماء الأفاضل لإحياء الليالى الرمضانية.

وأكد محمد عبدالهادي، نائب رئيس التجمع الإسلامي بجزيرة مرغريتا بفنزويلا، أن إرسال المبتعثين من خيرة العلماء ليس بجديد على الدولة المصرية وتقوم به كل عام، و الشكر لكل القائمين من المسئولين فى الدولة ووزير الأوقاف.

كما أشاد الشيخ رمضان السيد، موفد دائم وزارة الأوقاف بجزيرة مرغريتا بفنزويلا، بجهود الدولة المصرية ووزير الأوقاف، فى إرسال العلماء والأئمة لتعليم الناس فى كل دول العالم أمور الدين السمح الوسطى، الذى ينشره الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية.

سفراء دولة التلاوة

تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.