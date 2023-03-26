الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب هطول الأمطار

التحقيق فى مصرع مسن صعقًا بالكهرباء في أطفيح

ارشيفية
ارشيفية

تجرى جهات التحقيق بجنوب الجيزة،  تحقيقاتها في مصرع مسن صعقًا بالكهرباء ونفوق حماره بأطفيح

التحقيقات كشفت أن المجني عليه يدعى "عربي إ" 70 عامًا، أثناء عودته من عمله أول أمس وهو يستقل حماره، تعرض لصعق كهربائي إثر ملامسته لأحد أعمدة الإنارة في الشارع بسبب هطول الأمطار في تلك الليلة، ما أسفر عن مصرعه في الحال، ونفوق حماره الذي كان يستقله.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع مسن صعقا بالكهرباء في أطفيح.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، مصرع مسن بصعق كهربائي مما أسفر عن مصرعه في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق

الجيزة تحقيقات مصرع مسن صعق ا بالكهرباء أطفيح

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بعد الفاصل

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